Проезд делают платным по трем республиканским трассам С этой субботы за проезд по трем республиканским трассам казахстанским водителям придется платить. Система оплаты вводится на дорогах Алматы - Капшагай, стоимость проезда составит от 100 до 200 тенге. На трассе Алматы - Хоргос придется заплатить от 300 до 600 тенге. За отрезок Астана - Темиртау нужно будет отдать от 200 до 400 тенге, сообщает телеканал КТК. В настоящее время все главные работы завершены и терминалы находятся в режиме готовности. Специалисты проверяют установленное оборудование. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:07 в Программы

