Морозы до 42-х градусов ожидаются в Казахстане Сорокаградусные морозы ожидаются в Казахстане. На территорию нашей страны похолодание принесут антициклоны. Произойдет это в ближайшие три дня. В большинстве районов Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях температура ночью упадет до 30-ти - 38-ми градусов. Днем ожидается от 18 до 27. Синоптики говорят, что эта погода ниже климатической нормы. А вот в Восточно-Казахстанской области похолодает до 42-х градусов. В столице на выходных синоптики обещают сильную метель. В связи с морозами в шести регионах объявлено штормовое предупреждение. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 18:55 в Программы

