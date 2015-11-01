США ввели санкции против нефтяной компании Венесуэлы Венесуэла должна заплатить платеж по своему долгу перед Россией в конце марта. Это предусмотрено ранее составленным графиком. Никаких изменений в него пока не вносилось, — говорят в российском Минфине. Там не исключают, что из-за обострения ситуации в самой Венесуэле и вокруг нее, у Каракаса могут возникнуть проблемы с обслуживанием госдолга перед Россией, который составляет три миллиарда долларов. Ранее Соединенные Штаты объявили о введении санкций против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:50 в Программы

