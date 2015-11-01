Еще одно изнасилование ребенка произошло в Туркестане Еще одно изнасилование ребенка произошло в Туркестане. В туалете одной из сельских школ группа подростков надругалась над 13-летним мальчиком. Об этом порталу нур.кз рассказала мама пострадавшего школьника. При этом женщина утверждает, что ребенка насиловали регулярно, в течение нескольких месяцев. С заявлением она обратилась в полицию. Однако руководство школы пытается остановить расследование, - заявляет мама школьника. В настоящий момент женщина с ребенком находится в Алматы. Полиция завела уголовное дело. Это не первый случай насилия над детьми в южных регионах Казахстана. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:51 в Программы

