Президент назвал министров и правительство трусами

Нурсултан Назарбаев назвал министров и правительство Казахстана трусами. Жесткая критика обрушилась в связи с ситуацией в банковской системе. По словам президента, в казахстанских фининститутах собственные акционеры сначала рисуют клиентам красивые условия, а затем начинают воровать деньги. "Вы просто трусы, а не правительство и министры. Руки и колени дрожат, чтобы принять решение. Очистите мне все банки, буду считать, что честно выполнили свой долг правительства, и уйдите с этим в отставку. Вот это будет работа", - заключил президент.





За оздоровление банковской системы в стране ответственность возложена на Данияра Акишева. По словам Нурсултана Назарбаева, глава нацбанка будет отвечать головой. "Тебе закон дали, я хотел отдельную контрольную линию создать. Ты сказал: «Нет, буду держать». Вот держи и отвечай», - заключил глава государства.