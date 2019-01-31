Казахстанская певица приговорена к 6 годам тюрьмы Казахстанские артисты заступились за певицу Гаухар Алимбекову, которая была приговорена к шести годам тюрьмы. Суд Алматы признал женщину виновной в мошенничестве при оказании сделки по покупке недвижимости. Якобы известная певица выманила у своей подруги 40 тысяч долларов. Коллеги Гаухар Алимбековой не верят в ее виновность. Певец Беркут сказал журналистам, что артистку, скорее всего, подставили. А мама знаменитого исполнителя Кайрата Нуртаса - Гульзира Айдарбекова — призвала общественность не делать поспешных выводов. Казахстанские артисты считают, что приговор, вынесенный певице, слишком суров. Новости, комментариев: 0 31-01-2019, 22:34 в Программы

