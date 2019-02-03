Скончался рэпер Дэцл Умер рэпер Децл. Причина смерти 35-летнего музыканта не называется. Трагической новостью поделился отец, продюсер Александр Толмацкий. Напомним, Кирилл Толмацкий - бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя". Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек "Пятница" рэпер записал с помощью отца, который продюсировал Децла в дальнейшем. Новости, комментариев: 0 3-02-2019, 11:07 в Программы

