Крупный пожар в Астане унёс жизни пяти девочек

Похороны девочек, которые погибли во время ночного пожара в Астане, состоятся 5 февраля. Столичные власти обещают помочь организовать церемонию прощания с детьми. Во время пожара в доме - родители девочек находились на работе. Мама вышла в ночную смену, она работает фасовщицей, отец работает механиком на СТО, его тоже дома не было. Как сообщают в МВД, именно мужчина разжёг в доме печь, которая и стала причиной пожара. Трагедия унесла жизни пяти сестер, младшей было всего три месяца. Старшей девочке было 13 лет.

Трагедию в Астане прокомментировал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. Он сказал, что с глубокой скорбью воспринял известие о пятерых детях, погибших при пожаре. Это большое горе, и этот случай должен стать уроком для соответствующих госорганов и общества в целом, - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter'е. Добавим, что постройка, где произошел пожар, отапливалась угольной печкой. По словам местных жителей, прежде никогда проблем с ней не возникало. Огонь мог вспыхнуть, когда девочки спали. Скорее всего, они отравились угарным газом во сне.