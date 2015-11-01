Попытку суицида совершила девушка, которую украл жених

В Шымкенте попытку самоубийства совершила девушка, которую украл жених. Он издевался над ней, насиловал и заставлял выйти за муж. Пострадавшей всего 19 лет. Не выдержав давления, она выпрыгнула из окна с высоты третьего этажа, - говорят в полиции. Сейчас против молодого человека, который украл девушку, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в доведении до самоубийства. Пострадавшая повредила позвоночник и травмировала лицо, - передает агентство Тенгриньюс.