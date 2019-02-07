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Сергей Хорошун получил новое назначение

Сергей Хорошун назначен заместителем управляющего делами Президента. Напомню, с сентября 2006 года он занимал должность первого заместителя акима Астаны. Нес персональную ответственность за соответствие принимаемых постановлений столичного акимата, решений и распоряжений акима законодательству в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, строительства, земельных отношений, долевого строительства. Также с февраля 2005 года был директором Департамента энергетики и коммунального хозяйства Астаны. Передает агенство Tengrinews.

7-02-2019, 21:04 в Программы » Новости, комментариев: 0

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