Сергей Хорошун получил новое назначение

Сергей Хорошун назначен заместителем управляющего делами Президента. Напомню, с сентября 2006 года он занимал должность первого заместителя акима Астаны. Нес персональную ответственность за соответствие принимаемых постановлений столичного акимата, решений и распоряжений акима законодательству в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, строительства, земельных отношений, долевого строительства. Также с февраля 2005 года был директором Департамента энергетики и коммунального хозяйства Астаны. Передает агенство Tengrinews.