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Антикоррупционного чиновника обвинили в коррупции

Кайсар Джанаханов признан виновным в получении взятки. Суд назначил сотруднику министерства общественного развития в качестве наказания крупный штраф - 141 миллион тенге. Кроме того, Кайсар Джанаханов уволен с работы. Он пожизненно не сможет занимать должности на госслужбе. Напомню, главу Комитета задержали в начале этого года. При пособничестве других сотрудников министерства в качестве взятки он получил почти два миллиона тенге.

11-02-2019, 22:15 в Программы » Новости, комментариев: 0

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