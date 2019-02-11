Антикоррупционного чиновника обвинили в коррупции Кайсар Джанаханов признан виновным в получении взятки. Суд назначил сотруднику министерства общественного развития в качестве наказания крупный штраф - 141 миллион тенге. Кроме того, Кайсар Джанаханов уволен с работы. Он пожизненно не сможет занимать должности на госслужбе. Напомню, главу Комитета задержали в начале этого года. При пособничестве других сотрудников министерства в качестве взятки он получил почти два миллиона тенге. Новости, комментариев: 0 11-02-2019, 22:15 в Программы

