На трех дорогах страны заработал платный проезд Терминалы на трех платных дорогах страны начали свою работу. Задержка с запуском была связана с наладкой оборудования, сообщает "Хабар 24". Запуск системы взимания платы должен был стартовать 26 января на автодорогах Астана - Темиртау, Алматы - Капшагай и Алматы - "Хоргос" . В будущем система появится еще на 14 участках. 134 километра пути по трассе Астана - Темиртау обойдутся в 400 тенге. Чтобы проехать мимо шлагбаума, не останавливаясь, можно заплатить через банк, банковский терминал или специальные мобильные приложения. Это будет дешевле - 200 тенге. Новости, комментариев: 0 12-02-2019, 11:10 в Программы

