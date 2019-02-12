В Казахстане сменился министр внутренних дел. Им стал Ерлан Тургумбаев. До сегодняшнего дня он занимал пост заместителя министра. Указ о назначении Ерлана Тургумбаева опубликован на официальном сайте Акорды. Новому министру внутренних дел 57 лет. В разные годы он возглавлял полицию Северо-Казахстанской области, работал председателем следственного комитета и начальником департамента внутренних дел Алматы.

А тем временем, прежний глава МВД Калмуханбет Касымов назначен помощником президента - секретарем Совета Безопасности Казахстана. О новой должности уже официально сообщили в Акорде. Калмуханбет Касымов руководил казахстанской полицией 8 лет. В прошлом году многие жители республики потребовали его отставки. Это произошло после убийства фигуриста Дениса Тена. Калмуханбет Касымов, который сегодня перестал возглавлять МВД, должен был провести реформу в правоохранительных органах.