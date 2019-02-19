Новый глава МВД не будет убегать от журналистов

Новый министр внутренних дел не будет убегать от журналистов, а напротив — будет с ними дружить. Об этом сказал сам Ерлан Тургумбаев. Он обещает отвечать на все неудобные вопросы прессы. Но для начала ему необходимо подробно ознакомиться с материалами громких дел. Напомним, прежний глава МВД в прошлом году отказался отвечать на вопросы журналистов, которые ждали его в коридоре. Калмуханбет Касымов скрылся в кулуарах своего ведомства, чем вызвал волну критики со стороны сотрудников СМИ.

В Казахстане много времянок, которые не соответствуют правилам пожарной безопасности. Об этом также заявил глава МВД Ерлан Тургумбаев. Он призвал граждан самих заботиться о своих детях и не возлагать ответственность на государство. Это касается особенно тех, кто использует в своем доме печное отопление. Министр считает, что люди должны соблюдать элементарные требования безопасности. Пожарных в Казахстане не хватает и проводить профилактические работы некому, - сказал Ерлан Тургумбаев.