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Мужчина угрожал взорвать газовый баллон в центре Астаны
Мужчина, который угрожал взорвать газовый баллон в центре Астаны, доставлен в районное отделение полиции. Правоохранители сейчас выясняют его мотивы. Сам нарушитель порядка сказал, что требует земельный участок. Он приехал в столицу из Жамбылской области. Свою акцию мужчина устроил возле Казмедиацентра, где находятся самые крупные республиканские телеканалы. В течение нескольких часов журналисты не могли выйти на улицу. Район был оцеплен.
20-02-2019, 21:09 в Программы » Новости, комментариев: 0

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