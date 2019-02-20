Мужчина угрожал взорвать газовый баллон в центре Астаны Мужчина, который угрожал взорвать газовый баллон в центре Астаны, доставлен в районное отделение полиции. Правоохранители сейчас выясняют его мотивы. Сам нарушитель порядка сказал, что требует земельный участок. Он приехал в столицу из Жамбылской области. Свою акцию мужчина устроил возле Казмедиацентра, где находятся самые крупные республиканские телеканалы. В течение нескольких часов журналисты не могли выйти на улицу. Район был оцеплен. Новости, комментариев: 0 20-02-2019, 21:09 в Программы

