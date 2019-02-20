Открытые люки на улицах Астаны — это болезнь. Так сказал аким столицы Бахыт Султанов. Он просит коммунальщиков чаще обходить колодцы и проверять наличие крышек на них. Накануне канализационную шахту упал 13-летний школьник. Он погиб. Это не первая подобная трагедия в Астане. В прошлом году в открытых колодцах погибли несколько человек. После этого столичные власти пообещали строго контролировать наличие люков. Сегодня Бахыт Султанов сказал, что крышки постоянно воруют, поэтому люди должны быть бдительными.

Решить проблемы люков требует и уполномоченный по правам ребенка Сауле Айтпаева. Она говорит, что в других странах дети не падают в колодцы. Депутат считает, что нужно законодательно запретить принимать крышки на металлолом.