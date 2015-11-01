Правительство должно уйти в отставку, об этом заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев . По словам главы государства , это важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это, безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени. По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решения правительства, положительные изменения так и не достигнуты. Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Но правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. Заявил Президент .





И в продолжении ткмы Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач. На ближайшем съезде партии "Нұр Отан" президент предложит ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда. За всем этим будет установлен контроль. Подробнее по всем направлениям будет сказано на съезде партии "Нұр Отан".