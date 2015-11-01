Президент Казахстана принял отставку правительства

Президент Казахстана принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности Премьер-Министра Республики Казахстан поручено Мамину Аскару Узакпаевичу. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - отмечается на сайте Акорды. Напомним, Нурсултан Назарбаев ранее заявил, что правительство должно уйти в отставку.