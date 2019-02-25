Стал известен состав нового правительства Казахстана

Среди относительно новых имён в кабинете министров — Алихан Смаилов. Он занял сразу две должности. Смаилов будет заместителем премьера Аскара Мамина и министром финансов. Раньше он был помощником Нурсултана Назарбаева.





Между тем, отвечать за внешнюю политику Казахстана будет Бейбут Атамкулов - он назначен главой МИДа. В должности министра внутренних дел остался Ерлан Тургумбаев, он стал руководить полицией за несколько дней до отставки правительства. Елжан Биртанов сохранил свои позиции в минздраве, а вот социальной защитой населения займётся бывший аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, прежний министр труда покинула свой пост. Отвечать за образование в Казахстане отныне будет женщина. Ее зовут Куляш Шамшидинова. Последние 10 лет она руководила Интеллектуальными школами имени Назарбаева.







Тем временем, Арыстанбек Мухамедиулы сохранил своё кресло в министерстве культуры, а Канат Бозумбаев по-прежнему руководит минэнерго. Зато в руководстве селькохозяйственной отраслью Казахстана произошли перемены. С сегодняшнего дня руководить минсельхозом будет Сапархан Омаров. Ранее он был председателем Комитета по аграрным вопросам Мажилиса.