Стал известен состав нового правительства Казахстана

Среди относительно новых имён в кабинете министров — Алихан Смаилов. Он занял сразу две должности. Смаилов будет заместителем премьера Аскара Мамина и министром финансов. Раньше он был помощником Нурсултана Назарбаева.
Между
тем, отвечать за внешнюю политику
Казахстана будет Бейбут Атамкулов - он
назначен главой МИДа. В должности
министра внутренних дел остался Ерлан
Тургумбаев, он стал руководить полицией
за несколько дней до отставки правительства.
Елжан Биртанов сохранил свои позиции
в минздраве, а вот социальной защитой
населения займётся бывший аким Актюбинской
области Бердыбек Сапарбаев, прежний
министр труда покинула свой пост.
Отвечать за образование в Казахстане
отныне будет женщина. Ее зовут Куляш
Шамшидинова. Последние 10 лет она
руководила Интеллектуальными школами
имени Назарбаева.
Тем временем, Арыстанбек Мухамедиулы сохранил своё кресло в министерстве культуры, а Канат Бозумбаев по-прежнему руководит минэнерго. Зато в руководстве селькохозяйственной отраслью Казахстана произошли перемены. С сегодняшнего дня руководить минсельхозом будет Сапархан Омаров. Ранее он был председателем Комитета по аграрным вопросам Мажилиса.