Министр нацэкономики просит горожан жаловаться Министр национальной экономики Руслан Даленов просит казахстанцев, у которых не снизили тарифы на коммунальные услуги, сообщать ему напрямую. Он обещает лично разбираться по каждому случаю, передает агентство Tengrinews. Даленов сообщил, что ведомство опубликует информацию по всем городам и областям, чтобы каждый гражданин мог посмотреть и сравнить тариф, заявленный монополистами, с тем, который указан в квитанции. Возьму каждый случай на контроль, чтобы произошло снижение так, как было обещано и заявлено - заверил новый министр. Новости, комментариев: 0 26-02-2019, 10:37 в Программы

