Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Таразе, погибли двое человек. ЧП произошло сегодня утром в 9-м микрорайоне. По данным ДЧС Жамбылской области, из дома были эвакуировано 300 человек. Как сообщают очевидцы, перекрытия между первым, вторым и третьим этажами разрушены. Другие подробности пока неизвестны. Как сообщили в городской больнице Тараза, каретами скорой помощи с места обрушения были доставлены четыре пострадавших. Всем им оказана помощь, они отпущены домой.

Предварительной причиной взрыва в жилом доме Тараза стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Как передает агентство Tengrinews, из-под завалов извлечено восемь человек, двое из которых - погибшие. Состояние пострадавших стабильно тяжелое. "О ЧП в Таразе Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в оперативном порядке доложил премьер-министр Аскар Мамин. По поручению Главы государства создана правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Жениса Касымбека, члены комиссии вылетели на место происшествия в Тараз". Жители пострадавшего дома расселены в близлежащей школе, организована доставка горячего питания, созданы необходимые условия для временного нахождения.