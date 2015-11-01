Следователя Нацбюро арестовали за хищение 200 тыс. долларов из вещдоков. Учитывая тяжесть совершенного преступления, суд санкционировал ее арест сроком на два месяца, несмотря на то что у нее на иждивении находятся несовершеннолетние дети. По этому же делу в ЮКО был уволен руководитель следственно-оперативной группы, освобождены от занимаемых должностей заместитель руководителя территориального органа и начальник следственного управления. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители территориального и следственного департаментов Национального бюро. Передает Zakon.kz