За хищение $200 тыс. арестован следователь Нацбюро Следователя Нацбюро арестовали за хищение 200 тыс. долларов из вещдоков. Учитывая тяжесть совершенного преступления, суд санкционировал ее арест сроком на два месяца, несмотря на то что у нее на иждивении находятся несовершеннолетние дети. По этому же делу в ЮКО был уволен руководитель следственно-оперативной группы, освобождены от занимаемых должностей заместитель руководителя территориального органа и начальник следственного управления. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители территориального и следственного департаментов Национального бюро. Передает Zakon.kz Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:58 в Программы

