В Австрии арестован казахстанский лыжник Алексей Полторанин

Казахстанские дипломаты и чиновники от спорта до сих пор не могут связаться с лыжником Алексеем Полтораниным, которого арестовали австрийские полицейские. Кроме того, известно, что нашему соотечественнику еще не выдвинули официальные обвинения. Его подозревают в употреблении допинга. По австрийским законам, это уголовное преступление. Казахстанская федерация лыжного спорта заявляет, что будет защищать Алексея Полторанина до тех пор, пока ВАДА и Международный олимпийский комитет не докажут применение запрещенных препаратов.

По законам Австрии Алексея Полторанина имеют права задерживать без объяснения причин до 48 часов. Об этом агентству Тенгриньюс сказал глава Комитета по делам спорта и физкультуры Серик Сапиев. Он предполагает, что наш спортсмен сидит в следственном изоляторе. Алексея Полторанина задержали вместе с другими гонщиками за полтора часа до старта, - сказал представить министерства спорта. Он сообщил, что с лыжником работает адвокат, который защищает его права.