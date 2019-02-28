Авиакомпания Эйр Астана отменяет все рейсы в Дели Авиакомпания Эйр Астана отменяет все рейсы в Дели. Это связано с военными столкновениями между Индией и Пакистаном. Страны продолжают бороться за спорную область Кашмира. Накануне конфликт затронул и планы казахстанских туристов. Из Дели не смогли вылететь наши соотечественники. А вот сегодня самолет с казахстанцами направился в Алматы, правда борт будет лететь через Королевство Оман. Ожидается, что самолет приземлится в Казахстане в половине шестого вечера. Сейчас Эйр Астана думает, как вернуть на родину остальных туристов. Индия и Пакистан после столкновений закрыли воздушное пространство. Новости, комментариев: 0 28-02-2019, 16:29 в Программы

