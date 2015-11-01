Арестован генеральный директор Дворца мира и согласия В Астане арестован генеральный директор Дворца мира и согласия Адиль Арын. Суд поместил его под стражу до 26 апреля. В прессе пока мало подробностей задержания. Известно только, что гендиректора столичного дворца подозревают в хищении двадцати одного миллиона тенге. Следствие считает, что он закупал товары по завышенной стоимости. Для этого Адиль Арын использовал аффилированную фирму, зарегистрированную на подставное лицо. Как сообщает агентство Тенгриньюс, директору Дворца мира и согласия грозит до 12 лет тюрьмы. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:40 в Программы

