Кит Флинт совершил суицид. О смерти вокалиста Prodigy сообщил основатель группы Лиам Хоулетт. 49-летний музыкант был найден мертвым в своем доме в Эссексе к востоку от Лондона. Напомню, Кит Флинт входил в состав Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он был танцором, а в 1996 году дебютировал как вокалист с треком Fire-starter с альбома The Fat of the Land. Сообщает BBC.