Акиму Алматы пообещали отремонтировать дороги за 10 дней Акиму Алматы Бауыржану Байбеку пообещали отремонтировать все городские дороги, на качество которых все чаще жалуются жители города, в течение десяти дней. При этом сам аким сказал, что горожане должны ездить по хорошим дорогам не осенью, а уже летом. «Во время ремонта необходимо разбить каждый участок по срокам, количеству задействованных людей и техники», - заявил Бауыржан Байбек. Он призывает районных акимов лично объехать и обойти свои территории, выявить все проблемы и скоординировать работу всех служб. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:13 в Программы

