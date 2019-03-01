В Павлодаре взорвалась многоэтажка







Очередной взрыв в пятиэтажном доме — на этот раз в Павлодаре. На кадрах, которые появились в интернете, видно, что место происшествия оцеплено. На месте находится полиция, спасатели и врачи. Они оказывают помощь пострадавшим. По последним данным, один человек погиб. Это 35-летний мужчина. На кадрах также видно, что на первом этаже дОма выбиты стёкла. Взрыв произошел на улице Муткенова на окраине города. При этом спасатели на месте происшествия не нашли газового баллона. Скорее всего, взорвалось другое вещество. Ранее похожее ЧП случилось в многоэтажке Тараза. После этого президент поручил проверить все дома, где незаконно используется газовое оборудование. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:14 в Программы

