Граждан Казахстана при крушении самолета в Эфиопии нет Граждан Казахстана нет среди погибших при крушении самолета в Эфиопии. Информацию подтвердили в министерстве иностранных дел нашей страны. Пассажиры были гражданами 33 стран, передает РИА Новости . Среди тех, кто был на борту, значатся 32 гражданина Кении, 18 канадцев, девять граждан Эфиопии, три россиянина, а также жители Китая, США, Великобритании, Франции, Индии, Словакии, Австрии, Швеции, Марокко, Испании, Польши, Израиля и других стран. По предварительным данным, никому не удалось выжить. Лайнер выполнял рейс из столицы Эфиопии в соседнюю Кению и упал на землю через несколько минут после взлета . Причины пока неизвестны.

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