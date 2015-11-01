  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
Туристов в Казахстане обяжут платить взносы
Иностранных туристов, приезжающих в Казахстан, могут заставить платить туристский взнос. Его размер составит от двух до четырех долларов за сутки. Внедрить практику взносов предлагает министерство культуры и спорта. В ведомстве говорят, что оплата коснётся иностранцев, которые прилетают в Астану и Алматы на крупные мероприятия и живут в дорогих гостиницах. Как сообщает агентство Спутник, сборы будут поступать на счет национальной компании Kazakh Tourism. Это позволит выйти ей на самоокупаемость и сократить расходы на продвижение туризма страны.
Вчера, 19:09 в Программы » Новости, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*