Казахстанские следователи будут получать 170 тысяч тенге

Об этом заявляет министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Как и предполагалось, зарплаты увеличат за счёт сокращения штата. Самое большое повышение ожидает патрульных. Новую зарплату сотрудники правоохранительных органов будут получать уже с 1 июля. Что же касается полицейской формы, то ее действительно будут менять, но чуть позже. Нынешнее... обмундирование неудобное. Во время погони за преступником, полицейский вынужден одной рукой придерживать фуражку, другой — пистолет, - сказал глава МВД.