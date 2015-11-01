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Казахстанские следователи будут получать 170 тысяч тенге
Об этом заявляет министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Как и предполагалось, зарплаты увеличат за счёт сокращения штата. Самое большое повышение ожидает патрульных. Новую зарплату сотрудники правоохранительных органов будут получать уже с 1 июля. Что же касается полицейской формы, то ее действительно будут менять, но чуть позже. Нынешнее... обмундирование неудобное. Во время погони за преступником, полицейский вынужден одной рукой придерживать фуражку, другой — пистолет, - сказал глава МВД.
Вчера, 20:56 в Программы » Новости, комментариев: 0

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