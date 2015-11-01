Апелляционный суд не помог убийцам Дениса Тена Апелляционный суд Алматы оставил без изменения приговор убийцам Дениса Тена. По решению судьи Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов отправятся за решетку на 18 лет. Их соучастница Жанар Толыбаева приговорена к четырем годам тюрьмы. Правда, суд смягчил ей наказание. Девушка будет сидеть в колонии не максимальной, а минимальной безопасности. Адвокаты семьи Дениса Тена сегодня на суде еще раз заявили, что убийство было заказным. Они просят следствие проверить телефоны, по которым говорили подсудимые, и опросить новых свидетелей.

Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:59 в Программы

