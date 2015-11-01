Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента РК

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. На заседении обеих палат парламента он принял присягу. Касым-Жомарт Токаев поклялся верно служить народу, строго следовать Конституции, а также гарантировать права и свободы граждан. Касым-Жомарт Токаев будет главой страны до окончания выборного срока Первого президента Нурсултана Назарбаева, то есть до апреля следующего года. После присяги глава Центризбиркома вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента.





Только что во время церемонии присяги президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан. "Исторические заслуги Елбасы перед народом настолько велики, что мы должны увековечить его имя. Это справедливо в высшей степени", - сказал Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что Казахстан, благодаря Нурсултану Назарбаеву является лидером всего пост-советствого пространства, включая Центральную Европу. Добавлю, что предложение нового президента парламентарии встретили овациями.





Все портреты Нурсултана Назарбаева останутся на почетном месте в госорганах и учебных заведениях, об этом во время церемонии присяги заявил Касым-Жомарт Токаев. Он также предложил назвать в честь первого президента центральные улицы всех крупных городов. А в центре Астаны Касым-Жомарт Токаев просит воздвигнуть монумент в честь Нурсултана Назарбаева.





Нурсултан Назарбаев сегодня покидает Акорду и переезжает в "Назарбаев-центр", там у него будет свой рабочий кабинет. Об этом сообщил глава Канцелярии Первого Президента Махмуд Касымбеков. "Назарбаев-центр" находится в Астане, здание возвели по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Центр символизирует жизненную силу современного Казахстана. Он напоминает огромное око, которое устремляется в небо.

Национальный банк просит владельцев обменных пунктов не спекулировать на новости об уходе Нурсултана Назарбаева. Вчера вечером, после того, как президент объявил о сложении полномочий, некоторые обменники начали продавать доллар по 386 тенге. Сейчас ситуация стабилизировалась и курс вернулся к прежней отметке.