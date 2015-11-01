Астана переименована в Нур-Султан С сегодняшнего дня Астана официально называется Нурсултан. Об этом заявил министр юстиции Марат Бекетаев. По его словам, в процедуре переименования столицы нет никаких нарушений. Ранее депутаты парламента приняли конституционные поправки, касающиеся нового названия Астаны. Переименовать столицу предложил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил об этом сразу после того, как официально принял присягу и вступил в должность главы республики.



Министр юстиции заявляет, что жителям столицы не нужно бежать в ЦОНы и менять документы. Удостоверения, паспорта и водительские права будут меняться своим чередом - тогда, когда истечёт срок их действия, - сказал глава минюста. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 19:43 в Программы

