Президент подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан. Распоряжение вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в сообщении Акорды. Кроме того, Президент Токаев подписал поправки в Конституцию страны. Напомним, переименовать столицу Казахстана в Нур-Султан предложил Президент Касым-Жомарт Токаев сразу после того, как принес присягу народу Казахстана. Правительство предложило Президенту провести республиканский референдум для внесения поправок в Конституцию об изменении названия Астаны. Касым-Жомарт Токаев направил на рассмотрение Парламента предложение о переименовании столицы без референдума. Конституционный Совет представил положительное заключение по данному вопросу. В итоге Парламент одобрил переименование Астаны в Нур-Султан.