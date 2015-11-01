Касым-Жомарт Токаев встретится с Владимиром Путиным

Свой первый зарубежный визит в качестве президента Касым-Жомарт Токаев совершит в Россию. В Москве он встретится с Владимиром Путиным. Об этом заявляет помощник российского президента Юрий Ушаков. Дата визита сейчас согласовывается, скорее всего, это произойдёт 3-го апреля. Пресса пишет, что казахстанского президента пригласил Владимир Путин. Он планирует подписать с Касым-Жомартом Токаевым несколько двусторонних документов.