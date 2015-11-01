В Украине пройдёт второй тур президентских выборов В Украине пройдёт второй тур президентских выборов. Об этом официально объявил центризбирком после обработки 60 процентов протоколов. Лидирует в голосовании Владимир Зеленский, у него 30 процентов голосов. На втором месте действующий президент Украины Пётр Порошенко. У него 16 процентов. По данным ЦИКа, Зеленский лидирует в 19 областях Украины и Киеве, Порошенко – в трёх. За шоумена проголосовали большинство военнослужащих, размещённых в зоне конфликта в Донбассе. На подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей лидирует кандидат от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрий Бойко. Второй тур должен состояться 21 апреля. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:16 в Программы

