Аттестация полицейских в Казахстане начнётся 1 октября Аттестация полицейских в Казахстане начнётся 1 октября. Такой указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Согласно документу, аттестация пройдёт в несколько этапов. Сначала полицейские сдадут компьютерное тестирование на знание законов, затем их ожидает экзамен на логическое мышление. Кроме того, правоохранители сдадут нормативы, чтобы доказать свою профпригодность. Полицейские, которые не справятся с заданиями, будут уволены. За счёт этого — другим, оставшимся полицейским — повысят зарплату. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:52 в Программы

