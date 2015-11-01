Президент РК прибыл в Москву с официальным визитом Президент Касым-Жомарт Токаев передал Владимиру Путину привет от Нурсултана Назарбаева. Это произошло во время встречи двух лидеров. В эти минуты главы государств дают пресс-конференцию. Ее в прямом эфире показывают телеканалы и информационные агентства. В своем выступлении Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подтвердили план дальнейшего союзничества между странами. Кроме того, президент России предложил президенту Казахстана построить в нашей стране атомную электростанцию. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:33 в Программы

