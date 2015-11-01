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В Алматинской области выбрали место для строительства АЭС

 

В Алматинской области выбрали место под Атомную электростанцию на случай, если Казахстан решит ее строить. Площадку определили в Алматинской области, поселок Улкен. Информацию подтвердил заместитель министра энергетики Магзум Мирзагалиев. По его словам, это вопрос, который требует дополнительного изучения. Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что Москва предложила Нур-Султану строительство атомной электростанции.

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