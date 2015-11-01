Размер пособий для малообеспеченных семей будет повышен Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, повышающий размер пособий для малообеспеченных семей. Минимальные выплаты на каждого ребенка в таких семьях теперь составляют 20 789 тенге. Кроме того, увеличивается на 30 процентов размер ежемесячного пособия для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида. Напомню, усилить помощь многодетным матерям ранее поручил Нурсултан Назарбаев. До подписания закона размер пособий составлял 14 тысяч тенге. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:18 в Программы

