В Ливии обострился гражданский конфликт

НУР-СУЛТАН, 5 апр — Sputnik. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу Ливии Триполи "для освобождения от террористов", сообщает "Аль-Арабия".





По некоторым данным, на данный выпад со стороны ЛНА представители национального согласия, контролирующие столицу Ливии, ответили, что готовы отразить военную атаку на город. В пятницу стало известно, что силы маршала Хафтара заняли город Гарьян и закрепились в 27 километрах от столицы.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность по поводу военных перемещений и угрозы конфронтации в Ливии, призвав к спокойствию в стране.

В 2011 году после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в стране установилась двоевластие – на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице, правит правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и Евросоюза.