Президент не доволен качеством медицинских услуг Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что меры по охвату населения медуслугами недостаточные. "Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. В этом году он посвящен теме всеобщего охвата услугами здравоохранения. В Казахстане из республиканского бюджета на здравоохранение выделено 1 триллион 180 миллиардов тенге. Но этого недостаточно. До сих пор сохраняются сложности с доступом к элементарным медицинским услугам в регионах. Важно продолжать работу в этом направлении. Вопросы охраны здоровья граждан находятся под пристальным вниманием президента", сообщает Тенгриньюc

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