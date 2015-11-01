Будет ли Дарига Назарбаева баллотироваться в президенты?

Ни Касым-Жомарт Токаев, ни Дарига Назарбаева пока не сообщили о своем намерении участвовать в президентских выборах. Они пройдут в Казахстане 9-го июня. Днем помощник Дариги Назарбаевой сказала, что у спикера парламента нет намерений баллотироваться. Однако позже сама Дарига Назарбаева заявила, что решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии. При этом спикер сената не сказала, примет ли предложение, если партия Нур-Отан предложит ей выдвинуть свою кандидатуру.





Партия Nur Otan определит своего кандидата вероятно в течение 20 дней. Сегодня назвать имя конкретного человека нельзя, - считает партийный секретарь Тамара Дуйсенова. В Нур-Отане состоят действующий президент Касым-Жомарт Токаев и спикер сената Дарига Назарбаева. По закону от одной организации может принимать участие в предвыборной гонке только один человек. Действующий глава государства пока официально не сообщил о своём намерении баллотироваться.



Зато о своем желании баллотироваться в президенты уже заявил руководитель парламентской фракции "Народных коммунистов" Айкын Конуров. 26 апреля состоится съезд, на котором и решится этот вопрос. Не останется в стороне от выборов, скорее всего, и Народно-демократическая партия «Ауыл». Руководитель партии сенатор Али Бектаев сказал, что предстоящие выборы — это историческое событие для всего Казахстана, и пропустить его нельзя. Партия «Ак жол» тоже пока не определилась с кандидатом. 13 апреля состоится заседание, на котором члены партии решат, будет ли кто-нибудь из них принимать участие в досрочных выборах президента. Об этом сообщил руководитель «Ак жола» Азат Перуашев.