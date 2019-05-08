Закон для всех един Президент Казахстана заявил о том, что закон должны соблюдать все - и чиновники, и граждане государства. "Закон для всех един", сказал Касым-Жомарт Токаев. Фрагмент выступления главы государства был опубликован на странице пресс-секретаря президента Берика Уали. Как бы ни хотелось высказать ту или иную критику, но она должна высказываться в рамках закона, быть санкционированной, если речь идет о собраниях людей. Поэтому я серьезно предупреждаю, что закон будет соблюдаться в нашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев. Новости, комментариев: 0 8-05-2019, 19:53 в Программы

