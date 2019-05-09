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Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву на парад Победы
 
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев участвовал в военном параде на Красной Площади в Москве. Он был приглашен в российскую столицу в качестве почётного гостя. В прямой трансляции телеканалы показали, как Владимир Путин благодарит первого президента Казахстана за то, что он приехал на Красную площадь. Добавлю, что помимо Нурсултана Назарбаева, других иностранных лидеров в этом году среди гостей парада не было. Кремль не рассылал приглашения главам других государств. 

Глава Белоруссии Александр Лукашенко также не был приглашен на Красную площадь в Москву. Сам президент сказал, что в этом нет никакой политики и конспирологии. Парад на 9 мая проводится и в Минске, «было бы сложно развести эти мероприятия», - сказал Александр Лукашенко. Далее еще одна цитата: «Девятое мая — единый праздник Победы, белорусы празднуют его у себя в республике, как и россияне у себя, в различных городах — от Владивостока до Москвы», — конец цитаты.
9-05-2019, 19:08 в Программы » Новости, комментариев: 0

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