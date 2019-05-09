В Казахстане прошла акция "Бессмертный полк" Несколько сотен тысяч казахстанцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Люди прошлись в памятном марше по улицам крупных городов. Они держали в руках портреты своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Больше всего участников было зафиксировано в Алматы. По официальным данным, на марш вышло 130 тысяч человек. Еще двадцать пять тысяч участников — было зафиксировано в городе Нур-Султане. Президент Касым-Жомарт Токаев также принял участие в чествовании погибших солдат. Он преклонил голову и возложил венок к монументу у Вечного огня в столице. Новости, комментариев: 0 9-05-2019, 19:10 в Программы

