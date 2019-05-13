Сергей Зверев оштрафован за одиночный пикет Известный российский стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту озера Байкал. Московский суд посчитал, что акция шоумена прошла в неположенном месте. Сам Сергей Зверев на судебное заседание пришел в короне и туфлях на высокой платформе, во время перерыва он пудрил нос. На вопрос судьи о месте работы стилист ответил, что работает суперзвездой. Размер штрафа, который должен выплатить Сергей Зверев за одиночный пикет на Красной площади, составляет 15 тысяч рублей. Новости, комментариев: 0 13-05-2019, 19:07 в Программы

