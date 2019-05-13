Известный российский стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту озера Байкал. Московский суд посчитал, что акция шоумена прошла в неположенном месте. Сам Сергей Зверев на судебное заседание пришел в короне и туфлях на высокой платформе, во время перерыва он пудрил нос. На вопрос судьи о месте работы стилист ответил, что работает суперзвездой. Размер штрафа, который должен выплатить Сергей Зверев за одиночный пикет на Красной площади, составляет 15 тысяч рублей.
Сергей Зверев оштрафован за одиночный пикет
13-05-2019, 19:07 в Программы » Новости, комментариев: 0