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Сергей Зверев оштрафован за одиночный пикет
Известный российский стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту озера Байкал. Московский суд посчитал, что акция шоумена прошла в неположенном месте. Сам Сергей Зверев на судебное заседание пришел в короне и туфлях на высокой платформе, во время перерыва он пудрил нос. На вопрос судьи о месте работы стилист ответил, что работает суперзвездой. Размер штрафа, который должен выплатить Сергей Зверев за одиночный пикет на Красной площади, составляет 15 тысяч рублей.
13-05-2019, 19:07 в Программы » Новости, комментариев: 0

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