Причина пожара на мусорном полигоне Алматы - самовозгорание

В Департаменте ЧС ЧС Алматы назвали наиболее вероятную причину возникновения пожара на полигоне твёрдо-бытовых отходов в Карасайском районе – это самовозгорание мусора. Начальник ведомства Серик Аубакиров сообщил, что на полигоне используют все доступные способы тушения. Минувшей ночью в 7 км от села Айтей Карасайского района на мусорном полигоне произошло возгорание твёрдо-бытовых отходов. В Алматы по этой причине стоит сильный запах гари и дыма, жители жалуются, что в городе нечем дышать. Ранее Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимир Беккер сказал, что возгорание на полигоне намерены устранить до конца дня.

Из-за пожара на мусорном полигоне, жителям Алматы рекомендуют не выпускать детей на улицу. С таким заявлением выступило управление образования. Мониторинг атмосферного воздуха показал, что за последние сутки в Алматы превышена норма по диоксиду азота и диоксиду серы. Максимальная концентрация в первом случае была зафиксирована на пересечении улиц Райымбека и Наурызбай батыра, а во втором случае - в микрорайоне Шанырак. Об этом сообщают в Казгидромете.