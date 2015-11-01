Освобождён от должности глава полиции Атарауской области В Атырау освобождён от должности глава областного департамента полиции Аян Дуйсенбаев. Проверка показала, что полицейский руководитель нарушил служебную этику. Ранее в интернете появился ролик, в котором видно, как Аян Дуйсембаев принимает в подарок коня от местного бизнесмена. В окружении своих подчиненных полицейский садится на лошадь. Привлечь главу полиции Атырауской области к ответственности поручил президент Касым-Жомарт Токаев. Поведение Аяна Дуйсембаева он назвал нескромным. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:32 в Программы

